В Турции сообщают о взрывах в горящем порту Искендерун

Мероприятия по ликвидации пожара в порту Искендерун в Турции продолжаются, сообщает турецкий телеканал A Haber.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, корреспондент телеканала сообщил, что из зоны пожара периодически доносятся взрывы.

Пожар в порту возник вечером 6 февраля в грузовых контейнерах, перевернувшихся во время землетрясения, жертвами которого только в Турции стали уже свыше 5,4 тыс. человек. Почти сутки приступить к тушению пожара не получалось из-за слишком сильного огня - огонь охватил несколько сотен контейнеров, предположительно, в них перевозились удобрения. В настоящее время тушением пожара занимаются с воздуха на суше.