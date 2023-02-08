https://news.day.az/world/1536130.html В Турции сообщают о взрывах в горящем порту Искендерун - ВИДЕО
В Турции сообщают о взрывах в горящем порту Искендерун - ВИДЕО
Мероприятия по ликвидации пожара в порту Искендерун в Турции продолжаются, сообщает турецкий телеканал A Haber.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, корреспондент телеканала сообщил, что из зоны пожара периодически доносятся взрывы.
Пожар в порту возник вечером 6 февраля в грузовых контейнерах, перевернувшихся во время землетрясения, жертвами которого только в Турции стали уже свыше 5,4 тыс. человек. Почти сутки приступить к тушению пожара не получалось из-за слишком сильного огня - огонь охватил несколько сотен контейнеров, предположительно, в них перевозились удобрения. В настоящее время тушением пожара занимаются с воздуха на суше.
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