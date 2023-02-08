Спасатели в составе турецкой армии спасли жизнь подростку
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После разрушительного землетрясения в Турции к проводимым поисково-спасательным работам присоединились и спасательные отряды Инженерной школы Министерства национальной обороны страны.

Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в Twitter-аккаунте турецкого военного ведомства, запечатлена операция по спасению четырех жителей.

Из под обломков рухнувшего здания спасатели вызволили девочку-подростка.

Поиски еще троих жильцов дома продолжаются.