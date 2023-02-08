https://news.day.az/world/1536143.html Спасатели в составе турецкой армии спасли жизнь подростку - ВИДЕО
Спасатели в составе турецкой армии спасли жизнь подростку - ВИДЕО
После разрушительного землетрясения в Турции к проводимым поисково-спасательным работам присоединились и спасательные отряды Инженерной школы Министерства национальной обороны страны.
Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в Twitter-аккаунте турецкого военного ведомства, запечатлена операция по спасению четырех жителей.
Из под обломков рухнувшего здания спасатели вызволили девочку-подростка.
Поиски еще троих жильцов дома продолжаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре