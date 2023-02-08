Эрдоган планирует провести выборы в мае

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен провести всеобщие выборы 14 мая, несмотря на произошедшее в стране разрушительное землетрясение. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным собеседников агентства, хотя Эрдоган во вторник и объявил о введении чрезвычайного положения в 10 затронутых землетрясением провинциях на 90 дней, он планирует провести голосование 14 мая, как и планировалось ранее. Источники также высказали предположение, что чрезвычайные мероприятия могут завершиться до истечения трехмесячного срока.

Как пишет Bloomberg, Эрдоган имеет право отложить выборы на год в случае войны, но не в случае стихийного бедствия. Для того, чтобы голосование произошло позднее установленного предельного срока в июне, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) должна достичь соглашения со своими политическими оппонентами о внесении поправок в Конституцию. Чтобы голосование могло состояться в середине мая, Эрдоган должен официально запустить выборный процесс примерно до 10 марта. Если президент так по каким-то причинам не сделает, выборы придется проводить 18 июня, но, по оценкам источников агентства, шансы такого развития событий невелики.

Администрация президента Турции отказалась от комментариев.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Согласно последним данным, в Турции погибли более 7,1 тыс. человек, почти 41 тыс. пострадали.