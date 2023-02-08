Пожар в контейнерном порту Искендеруна локализован, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пожар в порту Искендеруна взят под контроль, наши специалисты продолжают усилия с целью полностью потушить огонь", - сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

По его словам, борьбу с пожаром продолжают как турецкие пожарные, так и другие специалисты, в том числе авиация минобороны и минсельхоза Турции. В небе работают вертолеты и самолеты пожарной охраны.

Пожар в порту возник вечером 6 февраля в грузовых контейнерах, перевернувшихся во время землетрясения, жертвами которого только в Турции стали уже свыше 5,4 тыс. человек. Почти сутки приступить к тушению пожара не получалось из-за слишком сильного огня - огонь охватил несколько сотен контейнеров, предположительно, в них перевозились удобрения.