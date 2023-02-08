https://news.day.az/world/1536192.html В Турции из-под завалов спасли еще одного человека - ВИДЕО
В Турции из-под завалов спасли еще одного человека - ВИДЕО
В турецком Адыямане из-под завалов спасен еще один человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Министерства национальной обороны Турции.
"Сегодня утром военнослужащие инженерно-саперного батальона командования 3-й армии спасли в Адыямане нашего гражданина Сонера Тугтекина", - отмечается в публикации.
Напомним, сегодня из-под обломков рухнувшего здания спасатели вызволили девочку-подростка.
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