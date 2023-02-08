В Турции из-под завалов спасли еще одного человека

В турецком Адыямане из-под завалов спасен еще один человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Министерства национальной обороны Турции.

"Сегодня утром военнослужащие инженерно-саперного батальона командования 3-й армии спасли в Адыямане нашего гражданина Сонера Тугтекина", - отмечается в публикации.

Напомним, сегодня из-под обломков рухнувшего здания спасатели вызволили девочку-подростка.