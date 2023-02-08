Семьям, пострадавшим от землетрясения, будет выплачено 10 тысяч лир
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Семьям, пострадавшим от землетрясения, будет предоставлена единовременная помощь в размере 10 тысяч лир.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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