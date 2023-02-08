Допустившие халатность при строительстве зданий, разрушенных землетрясением, понесут наказание

Те, кто допустил халатность при строительстве зданий, разрушенных во время землетрясения, ответят за это.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"Генеральный прокурор Диярбакыра Мустафа Челенк уже приказал заняться расследованием. Но в настоящее время нашим приоритетом являются спасательные работы, спасение людей из-под завалов. В любом случае те, кто допустил халатность, кто виновен, ответят за это. Никто не останется безнаказанным за совершенное. Будьте в этом уверены", - сказал он.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, раненных - 49 133.