Воры совершили 110 краж и едва не погибли при побеге с высоты 15 этажа

В Оренбурге серийные воры едва не сорвались с высоты 15-го этажа, когда пытались сбежать от полицейских. Стражи порядка пришли прямо к ним домой и стали выламывать дверь.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, единственным путем к отступлению было окно. Подозреваемые пошли на риск - сделали из простыней веревку, по которой спустились на соседский балкон.

"Хозяйка квартиры на 14-м этаже заметила незнакомцев на своем балконе. Не растерявшись, она незаметно вышла из квартиры, закрыв за собой входную дверь на ключ, и сразу же сообщила о произошедшем нашим сотрудникам", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

В результате сбежать так и не удалось - воров задержали. Они числились в федеральном розыске, поскольку орудовали в разных регионах и в общей сложности совершили 110 краж.