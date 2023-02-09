Карл III ищет менеджера по талантам на зарплату 55 тысяч фунтов в год

Король Великобритании Карл III ищет "менеджера по привлечению талантов" для усиления новой команды. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Успешный кандидат должен "уметь использовать различные методы отбора", а также пройти обучение по "психометрическим оценкам".

"Команда по поиску талантов была создана совсем недавно. Руководя небольшой командой, вы будете предоставлять исключительные услуги по подбору персонала, управляя всей деятельностью на протяжении всего цикла найма", - говорится в вакансии, опубликованной на официальном сайте дворца.

Новый сотрудник команды короля будет получать внушительную зарплату в 55 тысяч фунтов стерлингов в год, а также премии и льготы.