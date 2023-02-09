Личное письмо принцессы Дианы будет продано на аукционе

Личное письмо принцессы Дианы, написанное ей за несколько месяцев до ее смерти, будет продано на аукционе. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принцесса Уэльская написала трогательную записку 17 декабря 1996 года - за восемь месяцев до того, как погибла в автокатастрофе в Париже. В письме Диана пишет, что "наслаждается свободой" после развода с принцем Чарльзом и выражает надежду, что 1997 год станет для нее "более легким". Леди Ди также пишет о своем намерении провести Рождество 1996 года за границей "в лучах солнца", в шутку добавив: "Я переплюну себя, если останусь здесь!".

Все эти годы письмо принцессы Дианы хранилось у ее близких друзей Сьюзи и Тарека Кассемов. Они решили продать письма покойной принцессы на аукционе, а часть вырученных средств направить в благотворительные фонды, которые курировала Диана при жизни.