Билл Гейтс встречается с миллионершей Полой Херд
Билл Гейтс нашел новую любовь спустя два года после развода со своей женой Мелиндой. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным таблоида, 67-летний основатель Microsoft Билл Гейтс уже год состоит в романтических отношениях с 60-летней теннисисткой Полой Херд, вдовой бывшего исполнительного директора Oracle Марка Херда. Сообщается, что пара сблизилась, благодаря их взаимной любви к теннису. Новая возлюбленная Билла Гейтса - миллионерша: состояние ее покойного супруга оценивается в $500 млн.
"Они неразлучны. Билл и Пола вместе уже больше года, и ее всегда называли "загадочной женщиной", но для их окружения не секрет, что у них романтические отношения", - цитирует издание слова инсайдера из близкого окружения пары.
Билл Гейтс развелся со своей женой Мелиндой после 27 лет брака. В конце прошлого года Мелинда дала откровенное интервью, в котором призналась, что развод стал для нее "невероятно болезненным во многих отношениях".
"У меня были некоторые причины, по которым я просто не могла больше оставаться в этом браке", - заявила она.
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