Число погибших в землетрясении в Турции достигло 14 014 человек
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Число погибших в землетрясении в Турции достигло 14 014 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал находящийся в Газиантепе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в результате землетрясения пострадали 63 794 человека. Разрушено 6 444 здания.