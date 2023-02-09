https://news.day.az/world/1536547.html Число погибших в землетрясении в Турции достигло 14 014 человек
Число погибших в землетрясении в Турции достигло 14 014 человек
Число погибших в землетрясении в Турции достигло 14 014 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал находящийся в Газиантепе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, в результате землетрясения пострадали 63 794 человека. Разрушено 6 444 здания.
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