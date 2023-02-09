https://news.day.az/world/1536548.html Стрельба у школы в Нью-Йорке, есть пострадавшие
Стрельба у школы в Нью-Йорке, есть пострадавшие
Три человека, в том числе двое школьников, получили ранения в результате стрельбы у старшей школы в Нью-Йорке в среду, сообщила газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее сведениям, инцидент произошел около 14:00 по местному времени в Бруклине. В результате происшествия огнестрельные ранения получили ученики 15 и 17 лет, а также 37-летний мужчина, они были госпитализированы.
Нападавший скрылся с места происшествия. Информации о возможной причине инцидента и личности нападавшего пока не приводится.
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