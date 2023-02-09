Полиция Австралии изъяла более 130 кг метамфетамина в Сиднее

Федеральная полиция Австралии изъяла более 130 кг метамфетамина, спрятанного в партии косметического воска, прибывшего в Сидней из Малайзии. Как сообщили в четверг в ведомстве, общая стоимость наркотиков составляет $80 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники австралийской погранслужбы обнаружили наркотики в контейнере, содержавшем, согласно декларации, аксессуары для ванной комнаты и плитку. Во время осмотра груза в нем была найдена также партия косметического воска, в котором было спрятано 130 кг метамфетамина, общей стоимостью более 115 млн австралийских долларов ($80 млн - прим. ТАСС)", - указали в ведомстве, отметив, что при попытке получить груз в порту Сиднея полицией штата Новый Южный Уэльс были арестованы трое мужчин.

Всем арестованным предъявлены обвинения в организации преступной группы, а также в правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. "Им было отказано в освобождении под залог, и, как ожидается, они предстанут перед судом вечером 9 февраля", - сказал исполняющий обязанности руководителя отдела по борьбе с наркотиками Стюарт Гордон.