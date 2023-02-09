Потребительские цены в Германии в январе этого года выросли на 8,7% в годовом выражении, тогда как в декабре инфляция была на уровне 8,6%. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), передает Day.Az.

По данным Destatis, за январь потребительские цены в Германии выросли на 1%, согласно предварительной оценке. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,8%. В декабре цены в ФРГ наоборот снижались - дефляция составила 0,8%.

Как пишет газета "Взгляд" со ссылкой на главного экономиста HQ Trust Михаэля Хайзе, темпы инфляции в Германии ускорились в январе этого года, потому что потребители в этом месяце вновь оплачивали поставки газа в полном объеме. При этом в декабре власти Германии возместили им из бюджета страны месячные отчисления за топливо и теплоэнергию.