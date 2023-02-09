Землетрясение в Индонезии

По меньшей мере четыре человека погибли в результате землетрясения, произошедшего в четверг недалеко от города Джаяпура в Индонезии. Об этом в четверг сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным Центра управления операциями Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям, по состоянию на 15:00 четверга (9 февраля) в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека", - говорится в сообщении.

Согласно сведениям регионального агентства по управлению стихийными бедствиями города Джаяпура, из-за землетрясения оказался разрушен магазин, пострадали здания больницы и мечети.

Власти рекомендовали населению соблюдать меры предосторожности в связи с возможными афтершоками.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,5 в Индонезии. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 3 км к юго-западу от города Джаяпура с населением около 134 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.