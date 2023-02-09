Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции в результате землетрясения

Международное рейтинговое агентство Fitch оценило, что приблизительные финансовые потери для Турции в результате разрушительного землетрясения составили 4 млрд долларов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Экономические потери трудно оценить, так как ситуация развивается, но, по всей видимости, они превысят 2 млрд долларов США и могут достигнуть 4 млрд долларов США и более", - говорится в отчете.

По последним данным, жертвами разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, стали 12 873 человека, пострадали 62 937 человек.