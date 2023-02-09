https://news.day.az/world/1536597.html Комиссар ЕС прибыл в Газиантеп - ФОТО
Комиссар ЕС прибыл в Газиантеп - ФОТО
Комиссар ЕС по управлению в кризисных ситуациях Янез Ленарчич совершил визит в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом Ленарчич сообщил в своем Twitter-аккаунте.
"Я только что прибыл в Газиантеп. Мои коллеги по гражданской обороне информируют меня о ситуации в регионах, пострадавших от землетрясения в Турции. ЕС помогает турецким властям спасать жизни посредством крупнейшей в истории поисково-спасательной операции", - сказал он.
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