Комиссар ЕС прибыл в Газиантеп

Комиссар ЕС по управлению в кризисных ситуациях Янез Ленарчич совершил визит в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом Ленарчич сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Я только что прибыл в Газиантеп. Мои коллеги по гражданской обороне информируют меня о ситуации в регионах, пострадавших от землетрясения в Турции. ЕС помогает турецким властям спасать жизни посредством крупнейшей в истории поисково-спасательной операции", - сказал он.