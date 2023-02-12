В Новой Зеландии появилась угроза для жизни 15 млн человек

Около 15 млн человек по всей планете живут в регионах, которые могут быть затронуты наводнениями, вызванными таянием ледников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Томаса Робинсона, одного из авторов исследования и сотрудника университета, изменение климата вызывает постепенное таяние ледников и образование ледниковых озер. По мере роста их объема и эрозии почвы увеличивается угроза так называемого прорыва ледникового озера - сброса воды в результате разрушения естественных барьеров, который может происходить внезапно и приводить к серьезным разрушениям.

"Наше исследование обладает новизной, потому что оно выявило группы населения, которые проживают на пути возможных потоков воды из этих озер, и показывает, насколько они уязвимы. С 1990 года количество и размер ледниковых озер стремительно растут. Мы показали, что в настоящее время 15 млн человек могут быть затронуты наводнениями, вызванными прорывами ледниковых озер", - заявил Робинсон.

Около половины таких уязвимых групп населения приходится на четыре страны: Индию, Пакистан, Китай и Перу. При этом если наиболее серьезный уровень угрозы наводнений выявлен в первых трех странах, то южноамериканские Анды, по мнению ученых, вызывают большее беспокойство, так как они менее изучены. Кроме того, если в Гималаях и других горных системах Азии число ледниковых озер с 1990 года выросло на 37%, то в Андах оно увеличилось на 93%.

Как отмечает Робинсон, авторы исследования надеются, что оно поможет правительствам и международным организациям начать принимать превентивные меры для защиты наиболее уязвимых групп населения. "Мы будем рады работать совместно с национальными и местными властями в этих повышенных зонах риска, чтобы проработать возможные меры по их минимизации, в том числе проводить учения по эвакуации, внедрять ранние системы предупреждения о наводнениях", - заявил ученый.