В отношении экс-министра обороны Армении возбуждено уголовное дело

В отношении экс-министра обороны Армении Вигена Саркисяна возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру, в 2016-2018 гг. он распорядился выделить квартиры 29 лицам, которые не являлись военнослужащими.

В прокуратуре заявили, что тем самым Виген Саркисян нанес ущерб государству.

В суд подано обращение для ареста экс-министра обороны Армении.