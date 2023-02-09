https://news.day.az/world/1536624.html В отношении экс-министра обороны Армении возбуждено уголовное дело
В отношении экс-министра обороны Армении возбуждено уголовное дело
В отношении экс-министра обороны Армении Вигена Саркисяна возбуждено уголовное дело.
Как передает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру, в 2016-2018 гг. он распорядился выделить квартиры 29 лицам, которые не являлись военнослужащими.
В прокуратуре заявили, что тем самым Виген Саркисян нанес ущерб государству.
В суд подано обращение для ареста экс-министра обороны Армении.
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