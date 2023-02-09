Парламент Турции принял решение о введении режима ЧП в провинциях, пострадавших от землетрясения

Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло решение о введении режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что в регионах Турции, где произошло землетрясение, вводится режим чрезвычайного положения сроком на 3 месяца.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 16 170, пострадавших - 64 194.