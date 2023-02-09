Саммит ЕС начался с минуты молчания по жертвам землетрясения в Турции и Сирии

Саммит ЕС в Брюсселе начался с минуты молчания в память о всех жертвах землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Минута молчания для народов Турции и Сирии", - написал Мишель.

В итоговом заявлении саммита по последствиям землетрясения говорится, что из Европы в Турцию уже отправились 1600 спасателей.

"Европейский совет подтверждает намерение предоставить дополнительную помощь, чтобы облегчить страдания во всех затронутых землетрясением регионах", - отмечается в заявлении.