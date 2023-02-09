https://news.day.az/world/1536642.html Саммит ЕС начался с минуты молчания по жертвам землетрясения в Турции и Сирии
Саммит ЕС начался с минуты молчания по жертвам землетрясения в Турции и Сирии
Саммит ЕС в Брюсселе начался с минуты молчания в память о всех жертвах землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Минута молчания для народов Турции и Сирии", - написал Мишель.
В итоговом заявлении саммита по последствиям землетрясения говорится, что из Европы в Турцию уже отправились 1600 спасателей.
"Европейский совет подтверждает намерение предоставить дополнительную помощь, чтобы облегчить страдания во всех затронутых землетрясением регионах", - отмечается в заявлении.
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