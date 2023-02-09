Самый высокий водопад в Крыму превратился в ледяную глыбу

В Крыму замерз 98-метровый водопад Учан-Су, который считается самым высоким на полуострове. Теперь вместо воды с уступов скал свисают ледяные глыбы и сосульки, пишет глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Красавец Учан-Су в ледяном наряде. Редкие восхитительные моменты", - подписала градоначальница фото замерзшего водопада.

Учан-Су, или "Летящая вода", располагается на высоте 390 м над уровнем моря в шести километрах от Ялты, на южном склоне горы Ай-Петри. Считается, что эффектнее всего водопад смотрится во время ливней и снеготаяния в яйле. Также известно, что летом он практически полностью высыхает, а зимой нередки случаи замерзания.