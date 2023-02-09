Добровольцы в Турции дежурят у развалин сутками, помогая спасать людей

Помогают спасателям в Турции сейчас и обычные граждане: добровольцы дежурят у развалин практически сутками. Из-под обломков строений все еще достают выживших. Чудесные истории дают надежду тем, кто ждет возвращения своих родных. Некоторые жители пострадавших районов стараются как можно быстрее покинуть их - боятся новых толчков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На дорогах, ведущих из зоны бедствия, столпотворение и огромные очереди за топливом. Вот этот счастливый человек, немного говорящий по-русски, заправил свой грузовик.

Что интересно, цены на горючее почти не поднялись, а вот желание залить его побольше и уехать подальше - неимоверное. Афтершоки - повторные толчки, продолжаются, и никто не хочет стать новой жертвой под завалами.

"Бензин здесь сегодня - это жизнь, потому что без топлива нельзя согреться, нельзя передвигаться, нельзя вывезти на машине из вот этого кошмара своих родственников".

Все дороги в сторону моря днем и ночью были забиты гражданским транспортом. Вот, что творится на трассе возле Газиантепа: мусор на заправках перестали убирать, а еду и напитки в магазинах сметают подчистую. Практически в каждом автомобиле - семья, а водитель держится из последних сил, чтобы не заснуть за рулем.

"Я везу семью в Мерсин из Хатая, а потом поеду назад, помогать тем, кто остался там, под завалами. В Хатае очень плохая ситуация, все очень сложно", - говорит один из жителей.

Тем временем из обломков продолжают доставать живых людей. Чудесные истории спасения не прекращаются. Семилетнего мальчика Ахмета достали из под бетонных плит спустя 70 часов в городе Адыяман.

В Кахраманмараш женщину и ее дочку нашли под завалами, дозвонившись по телефону. А в соседней стране в сирийском Алеппо, многочасовая операция едва не закончилась трагедией. Спасатели пилили конструкцию, под которой находился подросток. В какой-то момент произошел обвал, и пострадавший провалился еще глубже. Когда ребенка вытянули наверх, вся бригада кричала от радости.

Сейчас в Турции работают бригады спасателей из многих стран мира. Разбор завалов не прекращается ни днем, ни ночью. Официальные представители местных властей заявляют, что борьба за жизнь пострадавших будет продолжаться еще несколько дней, до тех пор, пока будет не исчерпан последний шанс найти хоть кого-то живым.