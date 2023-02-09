https://news.day.az/world/1536665.html Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 347
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 347
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1 347. Об этом сообщил в четверг в ходе пресс-конференции министр здравоохранения арабской республики Хасан аль-Габаш. Его выступление транслировал телеканал Al Ekhbariya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам министра, число пострадавших составляет 2 295 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая.
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