Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 347

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1 347. Об этом сообщил в четверг в ходе пресс-конференции министр здравоохранения арабской республики Хасан аль-Габаш. Его выступление транслировал телеканал Al Ekhbariya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, число пострадавших составляет 2 295 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая.