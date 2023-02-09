США собрались ввести санкции против Китая

Госдепартамент США заявил, что рассмотрит возможность принятия санкционных мер против лиц и организаций из Китая, связанных с армией КНР и причастных к недавнему инциденту со шпионским аэростатом над территорией Штатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The New York Times.

Госдеп также огласил намерение активнее разоблачать масштабную слежку со стороны Китая, которая "представляет угрозу нашей национальной безопасности, а также нашим союзникам и партнерам".

В ведомстве утверждают, что уверены в прямых связях компании-изготовителя зонда и армии Китая, ссылаясь на официальный портал закупок для армии. Госдеп не раскрыл название фирмы, но указал, что на ее сайте есть ролики предыдущих полетов подобных аэростатов с похожими схемами движения.