Meta восстановила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Корпорация Meta восстановила в четверг аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook после двухлетней приостановки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Последняя запись в аккаунте - от 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Именно после этого аккаунт был заблокирован. О планах восстановить доступ объявил в конце января президент корпорации по глобальным вопросам Ник Клегг.

Несколько минут спустя вновь заработал и аккаунт Трампа в Instagram (запрещен в РФ, также принадлежит корпорации Meta), который был заблокирован после 6 января 2021 года.

Ранее аккаунт Трампа восстановил Twitter, однако бывший президент так туда и не вернулся, предпочитая обращаться к сторонникам через собственную социальную сеть Truth Social.