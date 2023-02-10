Назван регион Турции с наибольшим числом погибших

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа обнародовал информацию по последней ситуации в связи с пострадавшими от землетрясения территориями страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, наибольшее количество погибших зафиксировано в провинции Хатай - 5 111 человек.

"4879 погибших и 9243 раненых в Кахраманмараше. 2 141 погибший, 11 563 раненых в Газиантепе. 304 погибших, 4 663 раненых в Шанлыуфе. 212 погибших, 899 раненых в Диярбакыре. 408 погибших, 7 450 раненых в Адане. 3 105 погибших, 11 778 раненых в Адыямане. 289 погибших, 7 300 раненых в Малатье. 878 погибших, 2 224 раненых в Османие. В Хатае 5 111 погибших, 15 613 раненых. В Килисе 74 погибших, 754 раненых, в Элязыге погибли 17 406 наших граждан, 379 получили ранения", - сказал министр.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.