Глава ВОЗ направляется в Сирию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что направляется в Сирию для координации помощи жертвам недавнего землетрясения.

"Нахожусь на пути в Сирию, где ВОЗ предоставляет основные медицинские услуги [населению] в районах, пострадавших от недавнего землетрясения, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране", - написал Гебрейесус в четверг в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.