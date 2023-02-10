Всемирный банк выделит $1,78 млрд на оказание помощи Турции

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить Турции $1,78 млрд на оказание помощи и восстановление после разрушительных землетрясений.

Об этом говорится в распространенном письменном заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и восстановления после разрушительных землетрясений и афтершоков в Турции, которые привели к массовой гибели людей, увечьям и весьма значительным разрушениям в юго-восточной части Турции и вокруг нее. Всемирный банк также приступил к проведению ускоренной оценки ущерба с целью определить масштабы бедствия и установить приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении, опираясь на свой международный богатый опыт регулирования рисков стихийных бедствий", - отмечается в заявлении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Согласно последним данным, в Турции погибли более 17 тыс. человек, пострадали свыше 70 тыс.

В Сирии основной удар стихии приняли на себя сирийские провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама, расположенные на западе и северо-западе страны. По информации Минздрава САР, жертвами землетрясения в республике стали более 1,3 тыс. человек, число пострадавших превысило 2,2 тыс.