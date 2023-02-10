Италия выделила €11 млн на помощь пострадавшим в Турции и Сирии

Совет министров Италии постановил выделить €11 млн для оказания помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений Турции и Сирии.

Об этом говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Совмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет министров постановил объявить чрезвычайное положение для проведения операций за рубежом сроком на шесть месяцев в связи с землетрясениями, произошедшими в Турции и в Сирии, - указывается в тексте. - Для оказания срочной помощи и содействия населению выделяются средства в размере €11 млн".