Турция решительно осудила Мексику

Министерство иностранных дел Турции резко осудило решение, принятое сенатом Мексики о признании претензий Армении в отношении событий 1915 года, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Министерство распространило письменное заявление о решении Сената Мексики относительно событий 1915 года.

"Принятая Сенатом Мексики 8 февраля 2023 года резолюция о признании событий 1915 года "геноцидом" является несостоятельной попыткой переписать историю с политическими мотивами. Мы отвергаем и решительно осуждаем это решение. Напоминаем вам, что законодательные органы не имеют полномочий толковать и судить историю", - заявляет МИД Турции.

В заявлении отмечается, что указанная попытка явным образом нарушила Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) о предупреждении геноцида и наказании за него и решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), подтверждающие, что события 1915 г. являются законным предметом обсуждения.

Также подчеркивается, что, к сожалению, принятие этого решения совпало со временем, когда в Турции проводятся поисково-спасательных работы с участием команд из Мексики. МИД Турции считает, что эти действия несовместимы с принципами турецко-мексиканской дружбой.

"Мы призываем мексиканский сенат исправить эту оплошность вместо того, чтобы служить интересам некоторых кругов, которые пытаются создать в истории враждебность", - заявляет МИД Турции.