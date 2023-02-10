Последствия землетрясения в Турции показали из космоса. Впечатляющие кадры сделала служба госкорпорации "Роскосмос" в процессе космического мониторинга и разместила их в официальном Telegram-канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, корпорация, по запросу МЧС, задействовала все средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли.

"А также задействованы средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции", - отметили в пресс-службе "Роскосмоса".