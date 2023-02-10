https://news.day.az/world/1536742.html В восточной части Индонезии произошло землетрясение - ВИДЕО
В восточной части Индонезии произошло землетрясение - ВИДЕО
В восточной части Индонезии на границе с Папуа - Новой Гвинеей произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в прибрежном районе обрушился ресторан, погибли четыре человека, передает телеканал "Известия". Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,1.
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