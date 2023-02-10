В восточной части Индонезии произошло землетрясение

В восточной части Индонезии на границе с Папуа - Новой Гвинеей произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в прибрежном районе обрушился ресторан, погибли четыре человека, передает телеканал "Известия". Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,1.