Китайский спутник испускающим луч "зеленого света" над Гавайями
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Как сообщают некоторые авторитетные источники, предположительно китайский спутник был замечен почти две недели назад испускающим луч "зеленого света" над Гавайями. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.