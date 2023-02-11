https://news.day.az/world/1536747.html Китайский спутник испускающим луч "зеленого света" над Гавайями - ВИДЕО
Китайский спутник испускающим луч "зеленого света" над Гавайями - ВИДЕО
Как сообщают некоторые авторитетные источники, предположительно китайский спутник был замечен почти две недели назад испускающим луч "зеленого света" над Гавайями.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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