https://news.day.az/world/1536748.html Столкновения между протестующими в Иерусалиме - ВИДЕО
Столкновения между протестующими в Иерусалиме - ВИДЕО
В Иерусалиме во время вечерних протестов начались столкновения между протестующими правых и левых взглядов.
Антиправительственные протестующие начали шествие к Парижской площади с горящими факелами в руках. Во время шествия между правыми и левыми активистами произошли физические столкновения, которые по мере сил пыталась унять полиция.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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