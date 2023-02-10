Столкновения между протестующими в Иерусалиме

В Иерусалиме во время вечерних протестов начались столкновения между протестующими правых и левых взглядов.

Антиправительственные протестующие начали шествие к Парижской площади с горящими факелами в руках. Во время шествия между правыми и левыми активистами произошли физические столкновения, которые по мере сил пыталась унять полиция.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.