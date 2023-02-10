Южная Корея впервые ввела санкции против КНДР из-за кибербезопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский МИД, передает Day.Az.

"Правительство решило принять меры в ответ на незаконную деятельность в киберпространстве, которая является одним из главных источников финансирования ракетно-ядерной программы Северной Кореи", - указано в сообщении.

Под санкции попали четыре физических лица и семь организаций из КНДР - в том числе группировка Lazarus Group ("Лазарус груп"). Среди физических лиц известен один человек - Пак Чин Хёк, которого Сеул подозревает в кибератаке на компанию Sony Pictures Entertainment в 2014 года.

В Южной Корее считают, что хакеры из Северной Кореи занимаются кражей криптовалюты для финансирования ядерной программы.