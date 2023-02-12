Ученый предсказал рост числа землетрясений в мире

Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснил Виноградов, в последние четыре года сейсмическая активность на планете понижена. "А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего", - отметил он, добавив, что из-за этого увеличится количество землетрясений. Однако точное место, где может произойти самое сильное землетрясение, назвать невозможно, заявил специалист.