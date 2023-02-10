Армянин изнасиловал 14-летнюю девочку в России

В Петербурге проводится проверка после откровений 14-летней девочки, которая обвинила своего дядю-армянина в изнасиловании. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

К стражам порядка обратился инспектор по делам несовершеннолетних. В ходе доверительной беседы девочка рассказала, что в 2015 году её изнасиловал дядя, житель республики Армения. На тот момент ей было семь лет.

Семья, в которой проживает девочка, полная, на учёте не состоит. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.