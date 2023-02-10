Лидер КНДР назвал сильную армию залогом процветания страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к беспрецедентным темпам наращивания военной мощи страны. Такое заявление, как сообщает ЦТАК, он сделал во время фотосессии с участниками военного парада, состоявшегося ранее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ким Чен Ын подчеркнул, что процветание КНДР зависит от "сильной армии", и отметил, что "человек может продемонстрировать свое достоинство и честь только тогда, когда он силен". По мнению северокорейского лидера, экономическое процветание страны без сильной армии - "всего лишь мираж".

Он добавил, что подавление "все более жестокой империалистической тирании" требует, чтобы его армия "становилась сильнее с несравненно более высокой скоростью, чем в прошлом".

Ким также похвалил участников военного парада как события, которое должно быть "особо запечатлено в истории".