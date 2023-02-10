В Турции мужчину спасли из-под завалов через четыре дня после землетрясения

Мужчину вызволили из-под завалов в Турции спустя четыре дня после сильнейшего землетрясения в Кахраманмараше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на записи видно, как окружающие встретили овациями освобожденного азербайджанскими спасателями молодого человека.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 в ночь на 6 февраля неподалеку от турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с границей Сирии. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. С момента первого землетрясения в стране зарегистрировали не менее 285 повторных подземных толчков. Большая часть афтершоков была отмечена в центральной части Турции.