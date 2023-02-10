Южная Корея и США проведут учения в трехкомпонентном формате

Южная Корея и США проведут весной совместные военные учения, которые будут комбинировать три составляющие - полевые маневры, моделирование боевых действий и военные игры. В последний раз такой формат использовался в 2018 году, сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на командование контингента американских войск в Южной Корее (USFK), передает Day.Az.

Возобновление трехкомпонентного формата учений является частью усилий Сеула и Вашингтона по повышению готовности к угрозам со стороны КНДР, пишет агентство. Ожидается, что он будет задействован уже в марте на регулярных маневрах "Щит свободы".

"Учения "Щит свободы" станут возможностью оптимизировать возможности по всем трем компонентам. По мере того как технологии совершенствуются, улучшаются возможности синхронизировать полевые маневры, моделирование и военные игры, и, в свою очередь, по мере развития этих возможностей их использование во время учений будет становиться все более частым, что будет повышать боевую готовность", - заявил агентству представитель USFK Айзек Тейлор.

Как поясняет агентство, после приостановки ежегодных маневров Foal Eagle в 2019 году Сеул и Вашингтон не проводили учений, где использовались бы все три вида отработки совместных боевых задач. Возобновление учений в таком формате происходит после того, как лидеры двух стран Джо Байден и Юн Сок Ёль достигли соответствующей договоренности в ответ на продолжение развития ядерной и ракетной программ КНДР. Их предшественники, соответственно, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин, напротив, предпринимали попытки наладить диалог с Пхеньяном и снижали интенсивность совместных учений.

Ожидается, что в первой половине года пройдет порядка 20 учений в подобном формате. "Проведение комбинированных учений нацелено на то, чтобы подразделения были готовы выполнять свои задачи в военное время. USFK будет использовать трехкомпонентный формат везде, где возможно, чтобы повысить качество учений", - заявил Тейлор.