В Турции из-под завалов спустя 100 часов была спасена молодая женщина

В турецком городе Кахраманмараше спустя 100 часов с момента землетрясения из-под завалов обрушившегося здания была спасена молодая женщина.

Как передает Day.Az, она была немедленно госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Похожий случай произошел в сильно пострадавшем от стихийного бедствия Хатае.

Спустя 95 часов из-под завалов была спасена 7-летняя Асья Донмез.

Маленькая девочка была госпитализирована.

Другой спасенной из-под завалов в Хатае оказалась полуторагодовалая Села, которая находилась под завалами 96 часов.