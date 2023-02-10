https://news.day.az/world/1536817.html В Турции из-под завалов спустя 100 часов была спасена молодая женщина - ВИДЕО
В Турции из-под завалов спустя 100 часов была спасена молодая женщина - ВИДЕО
В турецком городе Кахраманмараше спустя 100 часов с момента землетрясения из-под завалов обрушившегося здания была спасена молодая женщина.
Как передает Day.Az, она была немедленно госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Похожий случай произошел в сильно пострадавшем от стихийного бедствия Хатае.
Спустя 95 часов из-под завалов была спасена 7-летняя Асья Донмез.
Маленькая девочка была госпитализирована.
Другой спасенной из-под завалов в Хатае оказалась полуторагодовалая Села, которая находилась под завалами 96 часов.
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