Экономика Великобритании показала нулевой поквартальный рост

В IV квартале 2022 года объем экономики Великобритании не изменился по сравнению с июлем-сентябрем, показали предварительные данные Национального статистического управления (ONS), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

По пересмотренным данным, в третьем квартале ВВП Великобритании снизился на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Объем британской экономики в октябре-декабре был на 0,8% выше доковидного уровня (четвертый квартал 2019 года), отмечается в сообщении ONS.

Деловая активность в сфере услуг не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. В производственном секторе зафиксирован спад на 0,2%, в строительном - рост на 0,3%.

Повышение британского ВВП в годовом выражении в четвертом квартале замедлилось до 0,4% с 1,9% в предыдущем квартале, что также совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам всего 2022 года экономика Великобритании выросла на 4% после подъема на 7,6% в 2021 году.

Также ONS сообщило в пятницу, что промышленное производство в Британии в декабре увеличилось на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и снизилось на 4% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,2%, второго - на 5,3%.