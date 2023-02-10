Байден о возможном участии в президентских выборах

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом он сообщил американскому испаноязычному телеканалу Telemundo, который опубликовал интервью с ним в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я пока просто не готов принять это решение", - отметил американский лидер.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста, есть ли в этом какой-либо скрытый мотив, Байден ответил: "Нет".