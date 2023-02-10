В Индонезии начал извергаться вулкан Карангетанг

Центр вулканологии и геологических рисков (PVMBG) сообщил об извержении вулкана Карангетанг на острове Сиау у побережья индонезийского Северного Сулавеси.

"Склон горы довольно крутой, поэтому груды материала быстро спускаются", - сообщил координатор вулкана PVMBG Окторы Прамбада в рамках виртуальной пресс-конференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным местной обсерватории PVMBG, стекающая лава образовала шесть рек, поток лавы остается в настоящее время, он достиг в длину около 1000 м и движется в направлении рек Батанг, Батуаванг и Беха-Барат.

Центр вулканологии повысил классификацию рисков до третьего уровня.

С 2 по 7 февраля специалисты наблюдали пассивные выбросы золы и пара примерно на 50-100 метров над обоими, главным и северным, кратерами.

Кроме этого, ученые отметили, что до извержения с 6 февраля количество землетрясений в регионе увеличилось с 43 до 62 землетрясений в день. Вулканологи полвгвют, что-то признак того, что магма продолжает пробиваться в более глубокие породы

Местных жителей просят избегать района основного кратера в радиусе 2,5 км и сектора юг-юго-восток в радиусе 3,5 км.