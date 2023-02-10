Стамбульский международный газовый саммит отложен

Турция перенесла саммит для обсуждения газового хаба ориентировочно на 21-22 марта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Министерстве энергетики Турции.

14-15 февраля в Стамбуле должен был состояться газовый саммит, куда планировалось пригласить представителей стран - производителей газа и потребителей из числа государств Европы.