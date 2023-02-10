https://news.day.az/world/1536853.html Стамбульский международный газовый саммит отложен
Стамбульский международный газовый саммит отложен
Турция перенесла саммит для обсуждения газового хаба ориентировочно на 21-22 марта.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Министерстве энергетики Турции.
14-15 февраля в Стамбуле должен был состояться газовый саммит, куда планировалось пригласить представителей стран - производителей газа и потребителей из числа государств Европы.
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