Подростка, избивающего прохожих для видео, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге, наконец-то, задержали агрессивного подростка, который на улицах города показательно избивал людей, а видеоролики с нападениями выкладывал в интернет. Цель у него была одна - привлечь новых подписчиков, однако после публикаций автору посыпались угрозы. Кроме того, хулигана начали искать стражи порядка, и вот теперь его очередная видеозапись уже из отдела полиции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я извиняюсь перед всеми людьми, которых тронул на Думской, дико извиняюсь, такого не повторится", - обещает подросток.

Он просит прощения, но боится назвать вещи своими именами. Не трогал, а бил. Ожесточенно и безо всякого повода. 17-летний Владимир записал это видео, потому что другого выхода не было. Ему посыпались угрозы после того, как в Интернете были опубликованы эти ролики.

На первой записи тот самый 17-летний воспитанник школы-интерната один на один со сверстником, который явно уступает ему в физической подготовке. На второй - уже групповое нападение.

На участке Думской улицы группа несовершеннолетних хулиганов била без предупреждения, налетала с кулаками на прохожих. При этом они все снимали на видео и, не опасаясь последствий, публиковали ролики своих похождений в Интернете.

На что был расчет, можно только догадываться, но теперь предводитель неуравновешенной компании стал фигурантом уголовного дела: мама одного из пострадавших написала заявление в полицию. Женщина сейчас ухаживает за сыном в больнице. Видео с извинениями она не видела и смотреть не собирается.

"Меня больше интересует сейчас здоровье моего сына, а простить я готова все, что угодно. Мальчик должен понимать, что мальчик преступил закон и дальше его будет преступать", - говори Юлия Голубович, мать пострадавшего школьника.

Агрессивный подросток, как удалось выяснить, сирота. Мать умерла, у него есть еще пять сестер и братьев от других отцов, но он с ними не общается. Нам удалось встретиться с его бабушкой. Она говорит - давно не видела внука. И помнит его совсем другим.

"Раньше он был, наоборот, заплачет или еще что, когда Никитка начнет задирать. Надо наказывать, а просто так нельзя ничего оставлять, потом опять начнет так делать", - уверена бабушка.

А вот соседи, которые помнят мальчика еще совсем ребенком, не удивлены. Они говорят, что он с самого детства был подвержен дурному влиянию.

Оправдания, в конечном итоге, не помогли Владимиру. Полицейские нашли его и задержали.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 79 по улице Марата по подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам задержан 17-летний подросток, ученик девятого класса школы-интерната. В тот же день в 28-й отдел полиции поступило заявление от матери ученика 11 класса о том, что 4 февраля у дома девять по улице Думской ее сын при большом скоплении людей был избит. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК РФ "Хулиганство"", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Пока агрессивного подростка отпустили домой под подписку о невыезде. Психологи говорят, что причин его поведения много: от плохой генетической наследственности до чувства неполноценности. Вероятно, такими выходками он хочет доказать свою значимость.

"Первое - это самоутвердиться, мол, я молодец, я крутой, посмотрите на меня. Когда не хватает позитивных "поглаживаний", мы прибегаем к негативным, в том числе, способам", - объяснила психолог Виолета Кобер.

Свою значимость подросток явно доказал. Он оказался в центре внимания. На странице в соцсетях более двухсот сообщений с угрозами и осуждением. Но сейчас для него важнее найти общий язык с матерью пострадавшего школьника. От этого зависит строгость наказания.