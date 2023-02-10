https://news.day.az/world/1536897.html Пожар в порту Искендерун в Турции потушен, работа порта возобновлена
Пожар в порту Искендерун в Турции потушен, работа порта возобновлена
Пожар, начавшийся в порту Искендерун в Турции в результате землетрясения, потушен.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Отмечено, что в порту последовательно проверяют более тысячи контейнеров.
В информации подчеркивается, что порт будет быстро восстановлен, судоходство возобновлено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре