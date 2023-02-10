Пожар, начавшийся в порту Искендерун в Турции в результате землетрясения, потушен.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Отмечено, что в порту последовательно проверяют более тысячи контейнеров.

В информации подчеркивается, что порт будет быстро восстановлен, судоходство возобновлено.