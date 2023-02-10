Премьер Молдовы подала в отставку

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила об уходе в отставку, что означает и уход всего правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке", - сказала премьер.

Согласно конституции Молдовы, в случае ее ухода с поста в отставку должны будут уйти также члены кабинета министров страны.